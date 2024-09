Polizia di Stato, Formisano nominato dirigente Commissariato di Telese Terme Trentaquattro anni, originario di Napoli

Da lunedì 9 settembre è entrato a far parte dell’organico della Questura di Benevento il Commissario della Polizia di Stato Fabio Formisano che ricoprirà l’incarico di dirigente facente funzioni del Commissariato di P.S. di Telese Terme.

Nato a Napoli nel 1990, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli, ove ha conseguito anche i titoli di specializzazione per le professioni legali e di perfezionamento in Diritto dell’Unione Europea, abilitandosi successivamente all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Napoli.

È entrato a far parte della Polizia di Stato nel 2018, frequentando il X corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, al termine del quale ha svolto servizio presso la Questura di Napoli – Commissariato di P.S. “Vomero”, con incarichi legati al controllo del territorio ed all’attività di polizia giudiziaria.

Successivamente, il dottore Formisano ha frequentato il 111° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il titolo Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza”, tenuto dall’Università “La Sapienza” di Roma.

Al termine del corso, nel luglio del 2023, e fino al trasferimento presso la Questura di Benevento, è stato destinato alla Questura di Campobasso presso la quale ha svolto l’incarico di funzionario addetto della Divisione Polizia Anticrimine. Al nuovo arrivato da parte del Questore gli auguri di un proficuo lavoro.