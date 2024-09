Ai domiciliari, rompe il braccialetto elettronico e si allontana dall'abitazione Benevento. Protagonista un 45enne, poi rintracciato: stava bevendo una birra dinanzi ad un bar

Si è liberato dal braccialetto elettronico, tagliandolo, ed è uscito in strada, facendo perdere le sue tracce. Protagonista del gesto, un 45enne originario di Torre Annunziata, ma da anni residente in città, sottoposto ai domiciliari.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto nel pomeriggio, quando l'uomo ha violato il regime detentivo e, a quanto pare dopo una lite con alcuni familiari, si è allontanato dalla sua abitazione. La rottura del dispositivo ha fatto scattare l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno avviato le ricerche– con loro anche l'avvocato Fabio Ficedolo -, concentrandole inizialmente nella zona di contrada Cellarulo.

Il 45enne era stato condannato nel 2023, per concorso in una tentata rapina all'addetto di un supermercato, a 4 anni: una pena ridotta, dopo il concordato in appello, a poco più di 3 anni.

In serata, infine, l'uomo è stato rintracciato dalla polizia e condotto in Questura: era dinanzi ad un bar in via Torre della Catena, intento a sorseggiare una birra.

