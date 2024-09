La fa inginocchiare e le punta una pistola alla tempia: condannato Benevento. Rito abbreviato, 1 anno e 4 mesi a un 47enne per stalking alla ex. Assolto da resistenza

Un anno e 4 mesi, contro i 2 anni e 4 mesi proposti dal Pm. E' la condanna con rito abbreviato decisa dal gup Pietro Vinetti per un 47enne di Guardia Sanframondi, riconosciuto responsabile di stalking ai danni della donna con la quale da un annetto aveva stretto una relazione, poi terminata, ed assolto invece dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, la sospensione della pena e l'immediata scarcerazione.

Gli erano state contestate una serie di condotte che avrebbe mantenuto nei confronti della malcapitata, parte civile con l'avvocato Gabriele Nuzzi. Secondo gli inquirenti, oltre a picchiarla con calci e pugni, a costringerla a dormire fuori casa, ad offenderla pesantemente e a minacciarla, l'avrebbe fatta inginocchiare e le avrebbe puntato un'arma alla tempia. Non è finita: lui ne avrebbe monitorato gli spostamenti anche con un dispositivo di localizzazione rinvenuto in una Opel, e ne avrebbe controllato il cellulare e la rubrica dei contatti, pretendendo l'invio degli screenshot delle conversazioni avute con altre persone.

Infine, quando lei si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo, lui l'avrebbe inseguita ed avrebbe cercato di speronare l'auto di servizio dei militari mentre stavano accompagnando a casa la donna. In quella occasione, lo scorso 27 gennaio, era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari: una misura successivamente aggravata con la custodia in carcere. Questa mattina la discussione, nel pomeriggio la sentenza.