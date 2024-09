Alcol venduto a minori e intossicazione alcolica per ragazzina: chiuso un locale Il provvedimento del Questore di Benevento. Poliziotti intervenuti anche per musica ad alto volume

Nei giorni scorsi il Questore di Benevento ha adottato un provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione per la durata di quindici giorni dell’attività di un disco – bar del capoluogo.

Provvedimento scattato in seguito all’intervento effettuato dagli agenti delle Volanti dopo che alla Sala Operativa erano pervenute numerose segnalazioni di musica ad alto volume provenienti da un locale.

Sul posto la pattuglia verificava che era in corso una festa con musica ad alto volume riprodotta da un dj a cui stavano partecipando numerosi ragazzi quasi tutti minorenni, studenti di istituti scolastici del capoluogo, nonché veniva riscontrata la presenza di personale medico del 118 intervenuto per prestare soccorso ad una minore di anni 16 in stato di intossicazione alcolica.

Dagli accertamenti è poi emerso che erano stati somministrati nel corso della serata bevande alcoliche a minorenni tra cui anche quella che aveva provocato il malore alla minorenne soccorsa dai sanitari.

Per questi motivi, spiegano dalla Questura, “la necessità di prevenire l’illecita somministrazione di alcolici ai minori, al fine di tutelare la salute degli stessi nonché di prevenire la situazione di rischio e pericolo che il predetto fenomeno comporta per la sicurezza e l’incolumità pubblica, è stato adottato il sopra citato provvedimento”.