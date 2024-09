Pianta di cannabis in un terreno, marijuana in casa: arrestato un imprenditore Operazione della Mobile, fermato un 49enne di Montesarchio

Lo hanno arrestato dopo avergli sequestrato una pianta di marijuana ed altra 'roba' essiccata: in tutto, circa 8 chili. Ai domiciliari è finito Gianpaolo Z., 49 anni, un imprenditore di Montesarchio, che gli agenti della Squadra mobile hanno fermato dopo una perquisizione dell'abitazione, scattata, evidentemente, sulla scorta di alcuni elementi già acquisit.

Una 'visita' che - secondo una prima ricostruzione - si è conclusa con il rinvenimento, in un terreno adiacente la casa, di una pianta di cannabis alta un paio di metri, e di 300 grammi di marijuana essiccata. Condotto in Questura, l'indagato, difeso dall'avvocato Fiore Pagnozzi, è stato sottoposto agli arrresti in casa su disposizione del pm Maria Colucci.

Nelle prossime ore comparirà, per l'udienza di convalida, dinanzi al Gip, al quale potrà offrire, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, la sua versione.