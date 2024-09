Truffa con carte prepagate, perquisiti due beneventani su ordine Procura Massa Benevento. Indagati un 62enne ed un 34enne

Hanno entrambi ricevuto la 'visita' della polizia, che ha perquisito le loro abitazioni. Nel mirino sono finiti un 62enne ed un 34enne di Benevento, al centro di una indagine della Procura di Massa Carrara su una truffa che sarebbe stata commessa in Toscana nel novembre 2023.

A carico di entrambi un decreto firmato dal Pm con l'obiettivo di rinvenire materiale utile all'attività investigativa; in particolare, le carte Mooney collegate a due iban intestati ai due beneventani. Secondo una prima ricostruzione, tutto ruota attorno alla vendita di un motore usato per il quale l'acquirente avrebbe versato in due distinti momenti, su iban che sarebbero risultati intestati al 62enne ed al 34enne, la somma complessiva di 800 euro. Una volta sganciati i soldi, il malcapitato non avrebbe però ricevuto il motore.

Da qui la denuncia e l'avvio di una inchiesta scandita dalle perquisizioni – avrebbero avuto esito negativo- nei confronti degli indagati, assistiti dagli avvocati Daniele Cella e Fabio Ficedolo.