Quattro lavoratori irregolari in un cantiere: denunciato imprenditore Controlli dei carabinieri di Cerreto Sannita e Nucleo Ispettorato del lavoro

Aveva impiegato quattro lavoratori in un cantiere edile e non li aveva regolarizzati. Per questo i carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato e multato un imprenditore per aver impiegato lavoratori “in nero”.

I militari hanno condotto una serie di ispezioni riscontrando che in un cantiere edile operavano 4 lavoratori non in regola perché non assunti e non formati per quanto attiene le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’imprenditore è stato sanzionato sia penalmente che amministrativamente per un totale di 14mila euro con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’attività di vigilanza e controllo da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, in stretta sinergia con il locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è sempre attenta e continua anche nel settore dell’edilizia pubblica e privata.