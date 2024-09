Auto si ribalta, feriti una donna ed il figlio di otto mesi E' accaduto alla località Montorsi di Sant'Angelo a Cupolo

Momenti di paura, questa sera, alla località Montorsi di Sant'Angelo a Cupolo. Dove, per cause in corso di accertamento, e secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto si è ribaltata dopo essere finita contro un muro. A bordo una donna, che era al volante, ed il figlio di 8 mesi. Soccorsi, entrambi sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 ed i carabinieri.