Ladri in azione nell'Hinterland, rubati orologio e fucile aria compressa Nel mirino una casa nelle campagne di San Nicola Manfredi

Ladri al lavoro nella tarda serata di ieri in un'abitazione di contrada Mezzaricotta del comune di San Nicola Manfredi dove nel mirino è finita un'abitazione. Approfittando dell'assenza dei proprietari i balordi hanno forzato ed aperto una finestra per entrare nell'appartamento dal quale hanno portato via un fucile ad aria compressa ed un orologio.

Al rientro l'amara sopriresa per i padroni di casa. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.