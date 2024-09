Alcoltest dopo incidente stradale, denuncia e patente ritirata per automobilista I controlli degli agenti della Polizia Municipale di Benevento

Gli hanno riscontrato un tasso alcolemico pari a 1.95 grammi per litro e per questo è stato denunciato dagli agenti della Polizia Municipale di Benevento.

Si tratta di un automobilista controllato dopo un incidente stradale. Gli agenti, diretti dal comandante Giuseppe Vecchio, intervenuti dopo il sinistro per i rilievi, hanno effettuato il test ad entrambi i conducenti interessati.

Al termine della verifica per l'uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente.

Il comandante Vecchio assicura “maggiori controlli e presidio del territorio, ma soprattutto tolleranza zero per chi si pone alla guida in dispregio delle norme del Codice della Strada”.