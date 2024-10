Passamontagna sul volto e guanti alle mani, 4 banditi assaltano una tabaccheria Benevento. E' accaduto in via Cocchia, rubati sigarette, gratta e vinci, denaro e cambiamonete

Erano in quattro, col volto coperto da passamontagna e guanti alle mani. Hanno colpito al rione Libertà, in via Cocchia, dove nel corso della notte hanno messo nel mirino una rivendita di tabacchi.

Erano all'incirca le 2 quando, secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno forzato la saracinesca in ferro del locale e poi la porta d'ingresso. Una volta all'interno, hanno allungato le mani sulle sigarette - per un valore di 14mila euro - sui gratta e vinci, su 400 euro in contanti ed un cambiamonete. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Resta da capire se potranno essere supportate dalle immagini registrate dalle telecamere di cui l'attività commercial è dotata.

L'incursione, l'ennesima, si aggiunge a quelle registrate nelle ultime 72 ore in alcune abitazioni di Benevento e della provincia, oltre che alla rapina compiuta a Dugenta ai danni di due anziani che, mentre si trovavano nella loro casa, si erano trovati di fronte quattro malviventi, anche loro muniti di passamontagna e guanti, che li avevano terrorizzati e si erano impadroniti di 300 euro.