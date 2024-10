Munizioni e fucili nell'abitazione, "uno è clandestino": assolto un 55enne Benevento. Sentenza del Tribunale 2) Imputato di aver evaso i domiciliari, assolto un 50enne

Assolto per non aver commesso il fatto. E la sentenza del Tribunale nel processo a carico di Carmine Giusto (avvocato Tullio Tartaglia), 55 anni, di Mirabella Eclano, accusato di detenzione illegale di armi e munizioni. L'accusa gli era stata contestata nel luglio 2021, quando nella sua abitazione i carabinieri avevano rinvenuto un fucile doppietta privo di matricola e marca, un fucile ad aria compressa con matricola e marchio tedesco e 29 cartucce calibro 16.

Ad allarmare i militari era stato, in particolare, il fucile ad aria compressa, ritenuto, ma torto, un'arma clandestina. Questa mattina, dopo l'escussione di alcuni testi, la discussione e, infine, l'assoluzione di Giusto, chiesta peraltro, oltre che dalla difesa, dal Pm.

+++

ACCUSATO DI AVER EVASO I DOMICILIARI, ASSOLTO UN 50ENNE

Era imputato di evasione, ma il giudice Palmieri lo ha assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' quanto deciso per Roberto Gioioso (avvocato Elena Cosina), 50 anni, di Benevento, chiamato in causa per un episodio accaduto nel marzo 2020. Secondo gli inquirenti, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione. Da qui l'addebito di evasione, dal quale è stato però assolto, con il Pm che aveva inveece chiesto la condanna ad 1 anno.