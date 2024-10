Centinaia di persone identificate e controllate dalla Polizia di Stato Posti di blocco lungo le strade e verifiche nelle Valli Telesina e Caudina

Oltre 420 persone identificazione, di cui 69 con pregiudizi penali e 212 autovetture controllate. Questi i numeri di una serie di controlli disposti dal Questore della provincia di Benevento Giovanni Trabunella con l’obiettivo di assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio della Provincia, volta a contrastare la commissione dei reati predatori.

Nelle giornate del 10, del 20 e del 27 settembre, i controlli hanno interessato principalmente i comuni di Telese Terme, Castelvenere, Montesarchio, Airola e San Giorgio del Sannio, dove numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno effettuato un’attività finalizzata in particolare alla prevenzione del fenomeno dei furti in abitazione. Le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del Commissariato di P.S. di Telese Terme, con l’ausilio di vari equipaggi del Reparto prevenzione crimine Campania, appositamente aggregati per l’occasione, hanno proceduto a verifiche su persone e autoveicoli, assicurando anche l’intensificazione della vigilanza nelle aree urbane, nelle zone periferiche ritenute maggiormente a rischio e lungo le principali arterie viarie spesso utilizzate dalla criminalità proveniente dalle province limitrofe.

Intensificati i controlli anche presso le aree commerciali, i locali pubblici e le zone cittadine più frequentate o utilizzate come luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli una persona è stata sorpresa in possesso di un quantitativo di marijuana e, pertanto, segnalata all’autorità competente per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente con contestuale ritiro della patente di guida.

Nei prossimi giorni, i controlli della Polizia di Stato interesseranno altri comuni della provincia al fine di proseguire, in sinergia e coordinamento con le altre Forze di Polizia, l’azione di contrasto alla criminalità diffusa.