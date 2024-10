Picchia la madre, si scaglia contro i carabinieri e ne ferisce due: arrestato Montesarchio. In carcere è finito un 22enne

Prima ha picchiato la madre, poi, quando si è trovato di fronte i carabinieri, ne ha feriti un paio. E' per questo che è finito in carcere Domenico D.V., 22 anni, di Montesarchio, arrestato dai militari della Compagnia.

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri: secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe litigato con la mamma, aggredendola e costringendola, poi, a fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale. La poverina è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere la caserma dell'Arma, dove ha raccontato l'episodio.

Il 22enne era in casa quando ha ricevuto la visita dei militari, contro i quali si sarebbe scagliato utilizzando anche delle bottiglie che hanno causato delle lesioni a due di loro. Infine bloccato, l'indagato è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, in attesa della convalida. E' difeso dall'avvocato Mario Cecere.