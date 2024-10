Sequestro di 74mila prodotti non conformi a standard sicurezza e contraffatti Operazione della Finanza a Benevento, San Giorgio dle Sannio, Guardia, Airola e Montesarchio

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha sottoposto a controllo cinque attività commerciali a Benevento, San Giorgio del Sannio, Guardia Sanframondi, Airola e Montesarchio, nell’ambito del piano di intervento per il contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti, insicuri, recanti false o fallaci indicazioni di origine, nonché alle forme di abusivismo commerciale organizzato.

In particolare, i militari del Gruppo di Benevento hanno rinvenuto presso un esercizio commerciale ed esposti per la vendita, circa 3.000 articoli di vario genere, tra i quali giocattoli, gadget e decorazioni per bambini in occasione della Festa di Halloween, non provvisti della marcatura CE, ovvero l’indicazione dell’origine di produzione nella Comunità Europea. Successivamente è stato effettuato un ulteriore controllo presso un esercizio commerciale di Benevento ove sono stati rinvenuti altri 6.000 articoli di vario genere, tra i quali pastelli e colori privi del marchio CE e delle avvertenze previste dal D.Lgs. n. 54/2011.

Nel corso di un ulteriore controllo presso un esercizio commerciale, militari della Tenenza di Solopaca hanno accertato la presenza di circa 65.000 articoli di vario genere, tra i quali giocattoli, gadget e decorazioni per bambini per la Festa di Halloween, che, oltre a essere sprovvisti della marcatura CE, erano privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

I responsabili delle predette attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni riguardante il Decreto Legislativo n. 54/2011 e sono state irrogate nei loro confronti sanzioni amministrative dai 3.000 ai 4.000 euro. La merce è stata sottoposta a sequestro.

Contestualmente, i militari della Tenenza di Montesarchio hanno effettuato due distinti accessi presso altrettanti esercizi commerciali, ove venivano rinvenute circa 300 “cover” riportanti una nota marca di telefoni cellulari contraffatta. La merce, in parte esposta per la vendita ed in parte custodita in un locale magazzino, è stata sottoposta a sequestro e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il responsabile della società che gestisce i predetti esercizi commerciali è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per l’ipotesi di reato di detenzione, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

Le operazioni condotte dalle Fiamme Gialle testimoniano la costante azione del Corpo volta a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi ai rigorosi standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea, al fine di garantire agli imprenditori onesti una condizione di leale concorrenza e ai consumatori la tutela della propria salute.