Boom di colpi ai distributori: Asl e Ispettorato lavoro nel mirino dei ladri Continuano i furti quotidiani ai danni delle macchinette installate in scuole e uffici: è allarme

Si allunga giorno dopo giorno, sembra senza soluzione, l'elenco dei furti messi a segno a Benevento ai danni dei distributori di merendine e bevande installati in scuole, università e uffici pubblici.

Gli ultimi due raid la scorsa notte in via XXIV Maggio, all'interno degli uffici dell'Asl di Benevento e all'interno degli uffici dell'ispettorato del Lavoro di via Pertini. Sempre identiche le tecniche utilizzate dai ladri. Dopo aver forzato porte di emergenza o finestre, entrano all'interno degli uffici o delle scuole e raggiungono direttamente i distributori che a loro volta vengono scassinati con con danni ingenti alle strutture.

Presi i soldi dalle gettoniere, gli autori dei radi scappano facendo perdere le loro tracce.

Colpi in serie che danneggiano sempre di più l'azienda, la Dimatic service che installa i distributori a servizio delle comunità studentesche o dei cittadini in genere. Episodi al vaglio delle forze dell'ordine che ormai da settimane effettuano sopralluoghi e indagini per cercare di identificare e bloccare l'autore o gli autori.