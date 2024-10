Scrive nei bagni maschi il cellulare di due donne, tanti chiedono loro sesso Benevento. Assolto un 49enne, accusato anche di diffamazione e stalking

Era accusato di diffamazione, stalking e di aver divulgato il numero cellulare di due donne nei bagni per uomini, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del giudice Palmieri al termine del processo a carico di un 49enne di Benevento, coinvolto in una indagine centrata su fatti che andavano fino al novembre 2019.

Secondo gli inquirenti, oltre a tormentare e molestare le malcapitae, creando nelle stesse il timore per la loro incolumità e quella dei loro familiari, l'imputato avrebbe scritto nelle toilette di alcune aree di servizio lungo la statale 372, soprattutto, ma anche a Baronissi Ovest, il numero del telefonino delle poverine, accompagnandolo con una serie di frasi pesantemente offensive nei loro confronti.

Per loro era stato l'inizio di un incubo scandito dalle tantissime telefonate (e messaggi) che erano giunte, provenienti da uomini interessati alle presazioni sessuali che l''annuncio' prometteva. Una situazione diventata insostenibile, al punto da indurre le parti offese a cambiare utenza telefonica. Oggi la discussione e l'assoluzione del 49enne, difeso dagli avvocati Luca Russo e Mario De Nigris.