Gambizza un giovane a colpi di pistola, 4 anni e 8 mesi ad un 41enne Benevento. Rito abbreviato per l'episodio a Montesarchio nel luglio 2023

Quattro anni ed 8 mesi, contro i 4 anni e 4 mesi proposti dal Pm, l'interdizione per 2 anni dai pubblici uffici ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.

E' la condanna con rito abbreviato decisa dal gup Maria Di Carlo per Giacomo Doni (avvocato Elisabetta Montano), 41 anni, di Acerra, attualmente detenuto, chiamato in causa dalle indagini dei carabinieri della locale Compagnia sull'episodio accaduto a Montesarchio nella notte del 2 luglio 2023, nel quale era rimasto gambizzato da alcuni colpi di pistola Manuel Campanile, 24 anni, parte civile con l'avvocato Pierluigi Pugliese.

Secondo la ricostruzione che della vicenda hanno fatto gli inquirenti, Doni avrebbe raggiunto la centralissima piazza La Garde con una pistola revolver calibro 38 special ed avrebbe fatto fuoco tre volte, a distanza ravvicinata, nei confronti dell'allora 23enne, bersagliato agli arti inferiori. Soccorso, il malcapitato era stato trasportato in ospedale, dove gli erano state diagnosticate la frattura del femore destro e ferite alla coscia destra ed al polpaccio sinistro, con una prognosi superiore ai 40 giorni.