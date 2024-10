Sequestrata a Pietrelcina piantagione marijuana: droga per mezzo milione di euro Le indagini della Finanza di Frattamaggiore: la canapa veniva spedita via posta

Una piantagione con circa 600 arbusti di canapa indiana e più di 50 chili di marijuana essiccata è stata sequestrata dalla Guardia di finanza di Frattamaggiore in un terreno nella zona di Pietrelcina. Una persona, di nazionalità italiana, è stata denunciata per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In azione le fiamme gialle di Frattamaggiore che, hanno intercettato un pacco sospetto, giacente presso un centro di spedizioni dell’hinterland partenopeo e diretto in Francia. Al suo interno sono stati rinvenuti circa 7 kg di infiorescenze di canapa indiana, confezionati in sacchetti di cellophane, pronti per essere rivenduti al dettaglio sul mercato nero europeo.

Gli sviluppi investigativi eseguiti dai finanzieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, hanno portato i militari partenopei ad individuare il mittente, un cittadino residente nella provincia di Benevento.

Nella successiva perquisizione domiciliare i finanzieri hanno scoperto altri 44 chili di marijuana essiccata e una piantagione, con circa 600 piante di canapa indiana di quasi un metro di altezza, coltivata su un appezzamento di terreno adiacente all’abitazione.

Il valore della sostanze stupefacente, una volta immessa sul mercato, supera il mezzo milione di euro.