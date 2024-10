Trovato con la cocaina, un giovane arrestato dai carabinieri: è in carcere Benevento. Fermato un 35enne

Lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: cocaina, in particolare. E' l'ipotesi di reato contestata a Guido G., 35 anni, di Benevento, fermato dai carabinieri nella serata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato controllato in strada e trovato in posseso della cocaina. Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, trasferito in carcere. E' difeso dall'avvocato Luca Cavuoto.