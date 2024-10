Bancarotta Credital, mancato pagamento Tfr a lavoratore: amministratore assolto Benevento. La sentenza per un 70enne: il fatto non costituisce reato

Era accusato di bancarotta, ma il Tribunale lo ha assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza per Giuseppe Santoro (avvocato Mario Tomasiello), 70 anni, di Benevento, chiamato in causa come amministratore unico della 'Credital', dichiarata fallita nel 2022.

La tesi degli inquirenti è che avesse sottratto, per recare un pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della società, in modo da rendere non possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Costituita nel 2005, la 'Credital' era stata dichiarata fallita per un debito relativo ad un rapporto contrattuale risalente nel tempo: è del 2015, infatti, la sentenza in favore di un lavoratore per il mancato pagamento del Tfr. Questa mattina la conclusione del processo, con la discussione - la difesa ha sottolineato l'assenza di un qualsiasi ruolo da parte del 70enne - e l'assoluzione dell'imputato.