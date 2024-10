Capriolo finisce in una buca, recuperato dai vigili del fuoco E’ accaduto a Pontelandolfo. L’animale non riusciva a risalire il fosso

L'hanno prima calmato, rifocillato poi tirato su da quella buca che lo teneva prigioniero.

Lieto fine per un capriolo che nella tarda serata di ieri era finito in una stretta buca profonda due metri e non riusciva più a risalire.

Fortunatamente un residente de posto si è accorto di quello che stava accadendo ed ha allertato i vigili del fuoco del comando provinciale che sono intervenuti nella zona di campagna non lontana dal paese. I vigili del fuoco hanno così imbarcato l'animale e lo hanno tratto in salvo.

