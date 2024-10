Posti di blocco e controlli della Polizia Municipale, denunciato un uomo Aveva la patente revocata e l'auto senza assicurazione. Oltre 100 le auto controllate

Sono state oltre 100 le auto controllate grazie al nuovo sistema in dotazione agli agenti della Polizia Municipale di Benevento. Gli agenti nella serata di ieri hanno effettuato una serie di controlli lungo le arterie cittadine e posti di blocco anche nella zona di contrada Pontecorvo, lungo la strada che da Benevento conduce in Valle Caudina. Per un automobilista - già noto alle forze dell'ordine - è scattata la denuncia per guida senza patente che gli era stata revocata tempo fa – e senza assicurazione. Al termine dei controlli l'auto è stata sequestrata e all'uomo sono stata comminata anche una sanzione.

Verifiche che hanno riguardato in particolare la copertura assicurativa dei veicoli e la regolarità dei documenti, oltre che l'uso delle cinture di sicurezza e la repressione per i comportamenti scorretti alla guida, tra i quali l'uso del cellulare.