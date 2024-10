Persona scomparsa e poi ritrovata, anche volontari della Misericordia in campo Per fortuna le ricerche si sono concluse con un lieto fine

La Misericordia di Benevento, autorizzata dalla Prefettura di Benevento, ha partecipato alle operazioni di ricerca di una persona scomparsa a Montesarchio nella zona di Crirignano.

Stamani alle 8 la Squadra Soccorso e Ricerche della Misericordia di Benevento si è recata sul luogo affiancando le unità dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile al fine di setacciare la zona alla ricerca dello scomparso, avvalendosi dei Volontari coordinati dal Capo Equipe Francesco De Stasio e composta dai Volontari Inglese e Bocchini e con l’utilizzo di un Drone in dotazione all’Associazione.

Le ricerche hanno portato, dopo qualche ora, al ritrovamento dell’uomo in una zona di fitta vegetazione grazie anche all’ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Immediatamente al ritrovamento, interveniva la Squadra della Misericordia di Benevento per la valutazione sanitaria del ritrovato, che era in condizioni discrete, fornendo il primo supporto sanitario del caso.

La Misericordia di Benevento ha già partecipato in altre occasioni a tali interventi, grazie alla Squadra Soccorso e Ricerche composta da 12 Volontari specializzati per tali attività equipaggiati con attrezzature specifiche e due Droni da ricerca.