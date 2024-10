Guida con il cellulare e controlli della Polizia municipale: 40 sanzioni Intensificati i controlli nelle scorse settimane

Nelle scorse settimane, gli agenti del comando di via Santa Colomba diretti dal Comandante Giuseppe Vecchio, hanno elevato 40 sanzioni per l’utilizzo del cellulare durante la guida, violazione che comporta la decurtazione di 5 punti sulla patente e il pagamento di una sanzione di 165 euro. Per contrastare questa pratica pericolosa, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli: nel periodo di riapertura delle scuole sono stati decurtati in totale 200 punti alle patenti degli automobilisti sanzionati. L'utilizzo del cellulare durante la guida è una condotta estremamente pericolosa e per questo punita dal Codice della strada. Accorcia, infatti, i tempi di reazione e distrae il conducente; è tra le prime cause di sinistri stradali in Italia. Il rischio di tamponare l’auto che frena improvvisante davanti a noi, investire un pedone, invadere la corsia opposta di marcia provocando un incidente frontale aumenta vertiginosamente. Tant’è che il Codice della Strada all’articolo 173 dispone che “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante…” prevedendo sanzioni da 165 a 660 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi se la violazione viene reiterata nel biennio.

Il Comando nelle prossime settimane non smetterà di attenzionare tale condotta illecita, con l’obiettivo precipuo di aumentare il livello di sicurezza stradale, in un contesto dove vengono rilevati ca. 300 incidenti stradali ogni anno.