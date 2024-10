I semi di marijuana li ho comprati io, mio fratello non c'entra: 20enne libero Benevento. Nessuna misura per il giovane di Montesarchio arrestato dai carabinieri

Ha offerto la sua versione dei fatti, evidentemente ritenuta credibile dal gip Maria Di Carlo, che lo ha rimesso in libertà senza alcuna misura. E' quanto deciso al termine della convalida dell'arresto, operato dai carabinieri, di Kevin P., 20 anni, di Montesarchio, finito ai domiciliari dopo il rinvenimento , in casa ed in garage, di oltre un chilo di marijuana.

Nel corso dell'udienza, l'avvocato Antonio Leone, oltre ad evidenziare che il garage non era di esclusiva pertinenza del giovane, ha prodotto una serie di documenti relativi all'acquisto in rete, attraverso un sito, di due semi di canapa poi piantati. Un acquisto con pagamento tracciato, del quale si è assunto la responsabilità, con una dichiarazione, un fratello dell'indagato che ha escluso ogni coinvolgimento del 20enne.