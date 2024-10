Furti nelle abitazioni. Nel Sannio in arrivo pattuglie dal Reggimento Campania Il comandante provinciale dell'Arma, Calandro: a novembre più controlli, i cittadini segnalino

Contro i furti e i reati predatori in genere più controlli in strada e l'impiego nel Sannio di più pattuglie che arriveranno dal Reggimento carabinieri Campania e saranno in provincia di Benevento per tutto il mese di novembre.

Lo ha annunciato questa mattina il colonnello Enrico Calandro, comandante provinciale dell'Arma a margine della presentazione del Calendario storico 2025 (LEGGI ALTRO ARTICOLO) con al centro i giovani.

“Innanzitutto la situazione della sicurezza pubblica nel Sannio è sicuramente favorevole. Dall'inizio dell'anno i furti in generale sono calati del 6 per cento. Ma negli ultimi mesi abbiamo registrato un incremento specialmente in alcune zone come San Giorgio del Sannio, Pietrelcina e Benevento.

Ed è per questo – ha annunciato il colonnello Calandro - che d'intesa con le altre forze di polizia, nell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Raffaela Moscarella, abbiamo disposto un aumento dei controlli che già sono in corso da alcuni giorni”.

Nel Sannio in arrivo anche ulteriori pattuglie per incrementare ancora di più i controlli del territorio. “Il comando generale dell'Arma ha disposto l'invio di squadre di intervento operativo del Reggimento Campania in supporto all'Arma territoriale proprio per contrastare e prevenire i furti nelle abitazioni”.

Ed infine un appello ai cittadini: “Fondamentale la collaborazione delle persone a segnalare immediatamente al 112 macchine e persone sospette”.