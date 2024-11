Manuel morto a 17 anni, domani incarico per autopsia: indagata giovane casertana Benevento. Disposta dalla Procura di Avellino, si svolgerà al San Pio

Se non ci saranno sorprese dell'ultima ora, sarà affidato domani dal pm Antonella Salvatore, della Procura di Avellino, l'incarico dell'autopsia di Manuel, il 17enne di Forchia che ha perso la vita, nel tardo pomeriggio di mercoledì, in un incidente lungo la statale Appia, in territorio di Rotondi.

In vista dell'esame, che sarà effettuato presso l'obitorio del San Pio di Benevento, saranno ovviamente 'avvisate', per consentire loro la nomina di un consulente, le parti interessate: i familiari di Manuel, assistiti dall'avvocato Margherita Giordano, e la giovane donna, di San Felice a Cancello, che era alla guida dell'Alfa che si era scontrata con il motorino in sella al quale viaggiava il 17enne. Ancora da ricostruire pienamente la dinamica dell'impatto, che non è escluso possa finire al centro di una consulenza tecnica disposta dal Pm.

Questo il versante giudiziario del dramma che si è consumato, del terribile destino toccato al ragazzo, studente dell'Istituto tecnico economico di Airola, e figlio del titolare di un'attività commerciale a Montesarchio. Una famiglia molto conosciuta, quella di Manuel, anche per l'impegno trentennale del papà, Antonio, come amministratore comunale a Forchia.

Tantissimi i messaggi apparsi sui social. “Un nuovo angelo è salito in cielo – ha scritto un utente. Riposa in pace, piccolo grande Manuel...Sentite condoglianze a tutta la famiglia”. Alla quale un'altra persona ha riservato il suo pensiero: “Che Dio gli dia la forza di superare questo grande dolore. Un grande abbraccio”.