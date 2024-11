Ha microinfusore di insulina, diabetica muore. Annullato sequestro pc del medico Benevento. Il dramma nel 2018, la vittima aveva 29 anni. Indagati dottore del S. Pio e tecnico

Annullato dal Riesame, che ha accolto il ricorso dell'avvocato Andrea De Longis, il sequestro del computer installato nell'ambulatorio specialistico di un medico del San Pio chiamato in causa, al pari di un tecnico, dall'indagine sulla morte di Ida, 29 anni, di Casalbore, avvenuta il 20 gennaio 2018.

Il sequestro, in particolare, era scattato, con la contestuale acquisizione di documenti, il 2 agosto, nel corso degli ulteriori tre mesi di attività investigativa disposti dal Gip, il 24 luglio, al termine della camera di consiglio fissata dopo l'opposizione della parte offesa, rappresentata dall'avvocato Achille Cocco, alla terza richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

Mamma di un bimbo, Ida era affetta dal diabete. Qualche giorno prima del decesso le era stato applicato in ospedale un microinfusore di insulina, un dispositivo che eroga la quantità programmata dell'ormone, senza ricorrere all'iniezione.

La denuncia del marito aveva dato il là all'indagine, la vittima era stata sottoposta ad autopsia dal medico legale, che aveva concluso per un'aritmia scatenata da una ipoglicemia dovuta verosimilmente ad una serie di somministrazioni di insulina da parte di Ida, che, dunque, non avrebbe usato correttamente il microinfusore. Argomentazioni contrastate dalla parte offesa, che ha detto no a più richieste di archiviazione della Procura, con il Pm che, infine, ha ordinato gli accertamenti. sul microinfusore, inizialmente non eseguiti per la mancata individuazione di un tecnico capace, e sulla causa della morte.