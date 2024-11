Tenta la truffa dello specchietto con due anziani, arrestato 48enne di Avellino Benevento. L'uomo è stato fermato dalla Mobile, è ai domiciliari

Avrebbe provato a 'fregare' due anziani con la 'storiella dello specchietto' , ma gli è andata male perchè la Mobile lo ha arrestato. Lui è un 48enne di Avellino, ritenuto responsabile di un episodio accaduto lungo il raccordo. Secondo una prima ricostruzione, usando ripetutamente i lampeggianti della sua auto, avrebbe costretto a fermarsi una coppia che viaggiava in macchina tranquillamente.

Dopo essere sceso, avrebbe avvicinato il conducente e gli avrebbe mostrato uno specchietto rotto, accusandolo di averlo mandato in frantumi quando aveva urtato la sua vettura. Il malcapitato ha abbozzato una risposta e provato a spiegargli che non era vero, lui ha replicato con la richiesta di una somma di denaro come risarcimento danni. La conversazione tra i due non è passata inosservata agli occhi degli agenti della Mobile che, transitando nella zona, hanno deciso di procedere ad un controllo per capire cosa stesse capitando.

Le parole dell'anziano non hanno lasciato spazio al dubbio: il 48enne è stato condotto in Questura, dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura, sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Claudio Frongillo.

(foto di repertorio)