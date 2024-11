Giù nel vuoto per 50 metri, i suoi figli soli: dramma dell'incapacità collettiva Tragedia a Sant'Agata dei Goti, la vittima è una donna di Airola

L'hanno trovata senza vita ai piedi di un ponte, già tragicamente noto, dal quale era precipitata. Un volo nel vuoto di cinquanta metri, per recuperarne il corpo i vigili del fuoco di Bonea e del Nucleo Saf si sono calati con le funi e l'hanno tirata via da quel posto orribile. Un'operazione penosa conclusa intorno alle 2, che ha restituito l'ennesimo dramma, a Sant'Agata dei Goti.

Un gesto terribile, l'ipotesi più accreditata. L'avrebbe compiuto una 44enne di Airola che da alcune ore non aveva più dato sue notizie. Si era allontanata a bordo di una Mercedes, sembrava sparita nel nulla. Una notizia rimbalzata sui social con un appello, una richiesta di aiuto. Quello che è probabilmente mancato anche in questa occasione per una mamma che ha lasciato soli i suoi figli.

Non è la prima volta che capita e, purtroppo, non sarà l'ultima. Ma, al di là del dato emozionale che è fortissimo quando una esistenza si spegne con simile modalità, il resto è ritualità. Vero: si tratta di scelte individuali, devastanti, che interrogano però le nostre coscienze ormai assuefatte. Chiamano in causa la forza di reazione di una comunità e delle sue reti protettive, rimandano alla necessità di cogliere e capire in tempo i segni del disagio.

Ce n'è tantissimo in giro, ma facciamo finta, immersi nei problemi che non mancano, che quasi non esista, e che comunque ci sarà sempre qualcun altro che se ne occuperà, non noi che abbiamo tanto da fare. Non è così, e quando realizziamo che a vincere è stata l'indifferenza, ormai è troppo tardi. E a quel punto, diventiamo soltanto testimoni di una incapacità collettiva.