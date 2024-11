"Guida sotto l'effetto della droga", si oppone ai carabinieri: 39enne in carcere Fermato un uomo di San Salvatore Telesino

Guida sotto l'effetto di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le ipotesi di reato per le quali i carabinieri hanno arrestato Giuseppe F., 39 anni, di San Salvatore Telesino, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, fermato per un controllo, l'uomo si sarebbe opposto all'intervento dei militari. Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pm, condotto in carcere. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.

L'uomo era finito all'attenzione delle cronache un anno fa, quando i poliziotti del Commissariato avevano dovuto usare il tase per bloccarlo. Una vicenda per la quale aveva successivamente patteggiato la pena, sospesa, di 6 mesi.