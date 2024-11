Il girotondo nell'area di servizio, l'inseguimento e l'arresto: ecco il video Le immagini del fermo del 39enne di San Salvatore Telesino

E' finito in un video realizzato sul posto l'inseguimento di Giuseppe F. , il 39enne di San Salvatore Telesino del cui arresto, per guida sotto l'effetto di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, abbiamo già dato notizia. Tutto si svolge in un'area di servizio, sotto gli occhi di più persone che assistono e commentano.

Dalle immagini si nota l'auto guidata dall'indagato che cerca di allontanarsi con un 'girotondo' all'interno dell'impianto di carburante. Il conducente cambia più volte direzione, torna indietro, si infila tra due camion in sosta, tallonato dai militari. La scena dura qualche minuto, poi la macchina viene bloccata. Nelle prossime ore la convalida in carcere dell'arresto del 39enne, difeso dall'avvocato Antonio Leone.