Disteso sul parapetto del ponte sul fiume Calore, rischia di finire nel vuoto Benevento. Intervento della polizia

Sono stati alcuni automobilisti, transitando, a notarlo in una stuazione senz'altro pericolosa e a dare l'allarme. Era infatti disteso sul parapetto del fiume Calore, in direzione del centro di Benevento, e sembrava dormisse, run uomo tra i 50 ed i 60 anni, probabilmente di nazionalità straniera, che ha rischiato di finire nel vuoto.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, che lo hanno bloccato e riportato con i piedi a terra. Lui si è anche mostrato sorpreso, probabilmente non è la prima volta che gli capita di accomodarsi in quel modo. Una scena che non è ovvamente passata inosservata agli occhi di quanti in quei minuit si sono trovati a passare da quelle parti.