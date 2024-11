Uso di droga, tre adolescenti e un uomo segnalati dalla Guardia di Finanza Controlli delle fiamme gialle nelle zone della movida a Benevento

Quasi 5 grammi di hashish e 1,3 di Marijuana sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Benevento che hanno effettuato una serie di controlli nella zona della movida nel centro storico di Benevento con l'ausilio delle unità cinofile del Corpo arrivate da Napoli.

Quattro le persone fermate, di cui tre sono adolescenti, e trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, successivamente segnalati alla Prefettura.

Attività che si inquadra negli sforzi del Corpo della Guardia di Finanza per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dei giovani in particolare, attraverso mirati servizi di osservazione e controllo del territorio, “al fine di dare – spiegano dal Comando provinciale di via Bologna - una risposta importante a quello che sta diventando un tema sensibile per la comunità, ovvero il contrasto allo spaccio di droga”.