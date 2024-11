Tentata truffa indennità disoccupazione, assolti titolare società e dipendente Benevento. La sentenza per due 37enni

Erano accusati di tentata truffa, sono stati assolti dal giudice Fallarino perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per Antonio Coppolaro, 37 anni, e Bruna Zotti, 37 anni, chiamati in causa, rispettivamente, come legale rappresentante della 'Sud Costruzioni srl' e dipendente della stessa società, per quanto sarebbe accaduto nel 2020 a Campoli Monte Taburno.

Nel mirino degli inquirenti, il presunto tentativo, attraverso un'assunzione ed il successivo licenziamento, di indurre in errore l'Inps per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione. Un'accusa dalla quale gli imputati, difesi dagli avvocati Raffaele Scarinzi e Antonio Leone, sono stati assolti. Il Pm aveva chiessto per loro la condanna a 6 mesi.

Lo stesso giudice ha prosciolto dall'accusa di minaccia, dopo aver escluso l'aggravante dell'utilizzo di un'ascia, un addetto di un istituto di vigilanza, difeso dall'avvocato Antonio Leone.