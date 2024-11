Ancora ladri scatenati nel Sannio, rubati soldi, gioielli, pistole e fucile Colpi a San Giorgio del Sannio e Pietrelcina, cresce l'allarme tra i cittadini

Scorribanda dei ladri anche nel tardo pomeriggio di ieri nel Sannio. Ancora furti all'interno delle abitazioni a San Giorgio del Sannio e Pietrelcina.

Due i colpi messi a segno in altrettanti appartamento in un'unica abitazione a San Giorgio del Sannio dove nel mirino è finita la casa di un commerciante. Dopo aver forzato un infisso i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni ad un fucile da caccia, e due pistole con relativi proiettili e cartucce, oltre che ad alcuni oggetti in oro.

I ladri in questa circostanza hanno poi 'visitato' anche un altro appartamento di un pensionato dal quale hanno portato via oggetti ancora da quantificare.

Da San Giorgio del Sannio a Pietrelcina, anche in questo caso, centro del Sannio più e più volte finito nel mirino. Dopo aver forzato una finestra, gli autori del raid sono entrati nell'abitazione dalla quale hanno portato via mille euro.

Si allunga dunque la lista dei furti nel Sannio e continuano le segnalazioni di auto sospettda parte dei cittadini comprensibilmente preoccupati.