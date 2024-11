"Vi uccido tutti...": il Pm vuole mandarlo in carcere, ma prima va interrogato Benevento. Procura di Santa Maria Capua Vetere, invito a comparire per un 31enne di Pannarano

Il Pm di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, ma, alla luce delle nuove norme, il Gip dovrà prima interrogarlo e poi decidere sull'adozione della misura. Appuntamento fissato per martedì prossimo, quando Luigi M., un 31enne di Pannarano, già noto alle forze dell'ordine, dovrà comparire dinanzi al giudice per rispondere, se intenderà farlo, degli addebiti che gli sono stati mossi.

Difeso dall'avvocato Fabio Russo, al giovane vengono contestati i comportamenti che in tre occasioni, tra luglio ed agosto, avrebbe mantenuto nei confronti del personale della Rems (Residenza per le misure di sicurezza) casertana di cui è ospite, con l'obiettivo di allontanarsi dalla struttura.

Avrebbe minacciato di morte infermieri ed addetti sociosanitari (“Vi uccido tutti”...) costringendoli ad aprire il cancello della Rems. Stessa sorte, brandendo una spranga di ferro, anche per un medico ed un maresciallo dei carabinieri, questi ultimi vittime, a settembre, di un ulteriore tentativo di intimidazione.