L'allarme: correte, c'è una rissa con bottiglie di vetro rotto Benevento. Segnalazione ai carabinieri, tutto tranquillo, però, in piazza Piano di Corte

Se sia stata una falsa segnalazione, sarà possibile capirlo dalla visione delle immagini delle telecamere. Solo allora si potrà stabilire se davvero, intorno alla mezzanotte, in piazza Piano Piano di Corte, nel centro di Benevento, sia scoppiata una rissa. L'allarme ai carabinieri raccontava uno scontro tra persone di nazionalità extracomunitaria anche con l'uso di bottiglie rotte.

Quando i militari sono arrivati nella zona, la situazione era però tranquilla. Per fortuna. E non c'era nessuno che avesse avuto bisogno dei soccorsi del 118, anch'esso allertato. Non è escluso, perchè è già capitato, che l'episodio possa essersi verificato e che i protagonisti se la siano squagliata prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. A meno che non si sia trattato dello scherzo del solito imbecille.