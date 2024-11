Folle fuga dei ladri in Maserati. Inseguimento dalle Volanti, sfiorato il dramma Solo la manovra esperta dei poliziotti ha evitato l'impatto e pericoli per altri automobilisti

Prima le Audi station wagon velocissime, ora addirittura un potentissimo suv della Maserati per fuggire, probabilmente dopo aver messo a segno furti o prima di compierli.

Per ora l'unica certezza è che ieri sera all'ingresso di Benevento si è rischiato un maxi incidente evitato grazie alla prontezza dei riflessi degli agenti della Volante della Questura sannita che si sono lanciati all'inseguimento di quel bolide che proveniva dalla zona di Pietrelcina.

E' accaduto in corrispondenza degli svincoli per la Tangenziale, a duecento metri dalla rotonda dei Pentri.

Secondo una prima ricostruzione, gli equipaggi della Volante hanno intercettato la Maserati Levante in fuga e si sono lanciati all'inseguimento. Giunti lungo il tratto che dalla Fortorina conduce alla rotonda dei Pentri, i poliziotti sono finiti nel 'mirino' del malvivente alla guida che ha invaso la corsia da dove provenivano gli agenti. Una manovra repentina ha evitato il peggio ed evitato che venissero coinvolte altre auto che sopraggiungevano in un eventuale scontro.

Le auto della Polizia si sono poi lanciate all'inseguimento della Maserati lungo la Statale Telesina. Troppo veloce il suv e troppo spregiudicato il conducente con una guida pericolosissima per gli altri automobilisti. Per questa volta sono scappati.

Ora resta da capire se si tratti di una delle bande di ladri che con cadenza quasi quotidiana mettono a segno furti nel Sannio tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera.

Anche ieri pomeriggio, a San Marco dei Cavoti, un furto all'interno di un'abitazione, in via Roma: portati via gioielli. In questo caso lavoro per i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo.