Notizie su militare positivo al Covid, Maturo condannato per diffamazione Benevento. Multa di 1000 euro per il sindaco di Cusano, assolto da altre tre accuse

Condannato per due diffamazioni ad una multa di 1000 euro, assolto dalle altre accuse perchè il fatto non sussiste e non costituisce reato. E' la sentenza del Tribunale (presidente Pezza, a latere Murgo e Buono) il sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maturo (avvocato Marcello Severino), chiamato in causa per aver diffuso su facebook, nel febbraio del 2020, una serie di elementi sul primo caso di positività al Covid nella nostra provincia, relativo ad un militare di Guardia Sanframondi, parte civile con l'avvocato Raffaele Benevento, sostituito dal collega Mario Tomasiello.

Per Maturo anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alla parte civile e una provvisionale di 2500 euro in favore della stessa. Il pm Flavia Felaco aveva chiesto la condanna ad una multa di 600 euro per diffamazione e l'assoluzione dagli altri addebiti.

Come si ricorderà, il primo cittadino aveva sostenuto di averlo fatto per motivi di salute pubblica, scusandosi per il comportamento assunto. Oltre alla diffamazione, gli erano state contestate la propalazione dei dati personali del malcapitato, la minaccia e la rivelazione di notizie coperte da segreto. La prima imputazione riguardava la pubblicazione sul social di un documento dell'Asl, trasmesso al protocollo del Comune di San Salvatore Telesino, contenente notizie sullo stato di salute del paziente, positivo, e le informazioni sui suoi percorsi dal 24 al 27 febbraio. Un documento con le generalità dell'interessato, diventato il destinatario di “commenti offensivi ed intimidatori”. Inoltre, Maturo lo avrebbe accusato di non aver rispettato la quarantena e di non aver tutelato la salute pubblica, anche con messaggi Wtasapp, inviati a più persone, nei quali lo avrebbe offeso.