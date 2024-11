Pretende soldi per alcol e slot, la picchia e l'accusa di avere un altro: 6 anni Benevento. Condannato un 49enne di S. Agata per maltrattamenti, estorsione, lesioni e stalking

Sei anni, contro i cinque chiesti dal pm Flavia Felaco, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale per la durata della pena, ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.

E' la condanna stabilita dal Tribunale (presidente Pezza, a latere Murgo e Buono) per un 49enne di Sant'Agata dei Goti, imputato di maltrattamenti, estorsione, stalking, danneggiamento e lesioni. Si tratta delle accuse nelle quali sono racchiuse le condotte violente dell'uomo, difeso dall'avvocato Alessandro Della Ratta, nei confronti della donna, anche alla presenza dei figli minori, con la quale aveva convissuto dal 2014 fino al febbraio 2022. Lei, assistita dall'avvocato Nunzia Meccariello, sarebbe stata il bersaglio di comportamenti vessatori, prevaricatori ed umilianti finiti al centro di una indagine dei carabinieri.

Secondo gli inquirenti, lui avrebbe usato il denaro destinato alla famiglia per comprare sostanze stupefacenti e giocare alle slot machine, tanto da costringere la malcapitata a chiedere ai vicini un prestito. Lei sarebbe stata pesantemente offesa, accusata di avere un'altra relazione sentimentale e minacciata, per evitare di essere denunciato. In più occasioni, dopo essere stata picchiata, gli avrebbe dato i soldi che gli servivano.

Poi, quando lil rapporto era stato interrotto, lui l'avrebbe ripetutamente minacciata, anche di morte, per ristabilire il legame. Oltre a inviarle messaggi intimidatori via whatsapp, l'avrebbe seguita mentre era in auto con una persona. Bloccata la marcia della macchina, avrebbe colpito la poverina ed avrebbe danneggiato, anche con una pietra, la vettura.