Ladri in azione, nel mirino una farmacia: rubati soldi dal registratore Ancora un colpo nel Sannio. Questa volta nel territorio di Sant'Angelo a Cupolo

Ladri in azione, come accade purtroppo ormai da settimane, nella notte nel Sannio. Questa volta i banditi sono entrati in azione all'interno di una farmacia nel territorio di Sant'Angelo a Cupolo. Dopo aver forzato la saracinesca e la porta d'ingresso, gli autori del raid sono entrati nell'attività commerciale ed hanno portato via il registratore di cassa con all'interno circa 100 euro. Subito dopo sono scappati facendo perdere le loro tracce. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini.