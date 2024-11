Ladri scatenati, ancora un frantoio nel mirino: rubati quintali di olio E' accaduto a San Giorgio del Sannio, si allunga la lista dei furti in abitazioni e attività

Hanno colpito ancora, e ancora una volta hanno preso di mira – è il secondo in pochi giorni – un frantoio. Stavolta a San Giorgio del Sannio, a non molta distanza dall'altra attività che i ladri avevano cercato di 'visitare', non riuscendoci per l'entrata in funzione del sistema di allarme. Hanno invece fatto danni i malviventi che hanno agito nel corso della notte, perchè – secondo una prima ricostruzione – hanno allungato le loro mani su un furgone che custodiva attrezzature da giardinaggio, nel quale hanno poi caricato una decina di quintali di olio destinati ad alcuni clienti che ne attendevano la consegna. Arraffato il bottino, del quale fanno parte anche altri attrezzi rubati sia nel frantoio, sia in un'abitazione vicina, i balordi se la sono squagliata, facendo perdere le loro tracce.

L'episodio rende ancora più lunga la lista delle incursioni che da mesi vengono messe a segno in abitazioni e negozi di Benevento e più centri della provincia. Tra le aree maggiormente bersagliate figura senz'altro il Medio Calore, con un'opinione pubblica comprensibilmente sempre più preoccupata per le scorribande che la cronaca registra da tempo. Raid che vengono portati a termine prevalentemente, ma non solo, durante le ore notturne, mentre le vittime sono assenti o immerse nel sonno.

Come è capitato nei giorni scorsi al sindaco di Castelvenere, costretto a fare i conti, mentre era in casa, con il tentativo di rapina ad opera di quattro sconosciuti col volto coperto da una calzamaglia. O, in precedenza, nel capoluogo, in pieno giorno, ad una avvocatessa che, rientrando nel suo appartamento, non aveva più trovato una cassaforte a muro scardinata e portata via con il suo contenuto. Si tratta di un fenomeno criminoso che ha un fortissimo impatto sulle comunità ed alimenta un clima di scarsissima tranquillità. Non potrebbe essere diversamente, per capirlo appieno basta raccogliere il racconto di quanti hanno visto violato il proprio domicilio.