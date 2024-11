Fermato nell'androne, la droga nascosta sotto il maglione: arrestato MOntesarchio. In carcere un 60enne, bloccato dai carabinieri

Lo hanno fermato nell'androne del palazzo in cui abita e gli hanno sequestrato la droga. Quaranta grammi di hashish costati l'arresto a Vincenzo Avella, 60 anni, di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine. A bloccarlo sono stati i carabinieri, che hanno rinvenuto, nascoste sotto un maglione, 11 dosi di 'roba': 9 da quattro grammi, le altre da due.

Condotto in caserma, Avella, difeso dall'avvocato Mario Cecere, è stato trasferito in carcere su disposizione del pm Giulio Barbato, in attesa delludienza di convalida dinanzi al Gip.