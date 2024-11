Un grammo e mezzo hashish, era stato arrestato: assolto per la tenuità del fatto Benevento. Accusa riqualificata nell'ipotesi più lieve, la sentenza per un 24enne di Montesarchio

Ha riqualificato l'accusa nell'ipotesi più lieve e lo ha assolto per la particolare tenuità del fatto. E' quando deciso dal giudice Monaco per Manuel Campanile, 24 anni, di Montesarchio, che la guardia di finanza aveva arrestato nello scorso marzo.

Difeso dall'avvocato Mario Cecere, il giovane era stato fermato in piazza La Garde perchè, in cambio di 10 euro, avrebbe ceduto un grammo di hashish, mentre un altro mezzo grammo della stessa 'roba' gli era stato trovato addosso. Campanile era finito in carcere, poi era tornato in libertà; oggi la conclusone del processo e l'assoluzione.