Ruba coltello in una ferramenta, fermata nel parcheggio di un centro commerciale Donna denunciata dalla Polizia per furto e porto illegale di arma

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, nella circostanza una Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha effettuato un controllo nel parcheggio di un centro commerciale a Benevento di una donna i cui tratti somatici corrispondevano alla descrizione di una persona di sesso femminile che il giorno prima si era resa responsabile di un furto di coltello a serramanico presso un negozio di ferramenta. Condotta presso gli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti, la donna è stata perquisita e trovata in possesso della lama sottratta il giorno prima dalla ferramenta dove si era recata per visionare i coltelli e dopo averne afferrato uno era scappata all'esterno.

Avviate le ricerche della donna, peraltro già nota per vari reati, gli agenti della Volante l'hanno rintracciata e denunciata per furto e porto illegale di arma.