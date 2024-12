Vuole i soldi, i poliziotti l'ascoltano mentre minaccia la madre e lo arrestano Benevento. Maltrattamenti ed estorsione, in carcere un 30enne

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre: sono le ipotesi di reato per le quali la Polizia ha arrestato un 30enne di Benevento, ritenuto responsabile di un episodio iniziato quando la donna, dopo l'ennesima pretesa di denaro da parte del figlio, si è rifugiata a casa dell'anziana madre ed ha chiesto l'intervento del 113.

Quando gli agenti della Volante sono intervenuti sul posto, hanno raccolto il racconto della malcapitata ed hanno ascoltato il contenuto di una telefonata che il 30enne - secondo la ricostruzione degli inquirenti - le ha fatto in quei momenti, minacciandola di gravi conseguenze nel caso in cui gli avesse negato il denaro.

I poliziotti hanno allora raggiunto l'abitazione dell'uomo e lo hanno condotto in Questura, mentre la mamma è stata ascoltata dalla Mobile. Dichiarato in arresto, il 30enne è stato successivamente trasferito in carcere su disposizione del pm Maria Colucci. E' difeso dall'avvocato Giuseppe Nardone.