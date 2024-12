"Associazione e truffa informatica", in tre fermati dinanzi alle Poste centrali Benevento. Nel mirino dei carabinieri un 53enne, un 27enne ed un 34enne della città

Li hanno seguiti fino all'ingresso delle Poste centrali, dove li hanno poi bloccati e condotti in caserma. Associazione per delinquere e truffa informatica: sono le ipotesi di reato per le quali i carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno denunciato un 53enne, un 34enne ed un 24enne di Benevento – sono difesi dall'avvocato Fabio Ficedolo -, chiamati in causa da una indagine del pm Olimpia Anzalone.

Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero stati 'scortati' fino all'ufficio postale da altre persone provenienti da Napoli, poi andate via, di cui i militari sembra stessero già monitorando i movimenti. Probabile che l'intenzione fosse quella di provare ad incassare degli assegni.