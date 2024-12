Picchiata, chiusa in casa, minacciata da convivente: ennesima storia di violenza Benevento. Chiesto il rinvio a giudizio, per maltrattamenti, lesioni e furto, di un 33enne

Maltrattamenti, lesioni e furto, tutti aggravati: sono le accuse e per le quali il pm Maria Dolores De Gaudio ha chiesto il rinvio a giudizio, sul quale si pronuncerà il 24 dicembre il gup Salvatore Perrotta, di un 33enne di Benevento, tirato in ballo per le condotte violente che da agosto 2023 avrebbe mantenuto nei confronti della compagna, costretta a subire, secondo gli inquirenti, un regime vessatorio e prevaricatorio.

Oltre alle minacce ed alle offese, lui, difeso dall'avvocato Luca Russo, l'avrebbe aggredita con schiaffi e pugni e le avrebbe lanciato contro di tutto. Inoltre, dopo alcune discussioni particolarmente animate, l'avrebbe rinchiusa in camera da letto o nell'abitazione, per impedirle di allontanarsi, sottraendole il cellulare per evitate che chiedesse aiuto o mentre stava parlando con le forze dell'ordine.

In un paio di occasioni la donna era stata costretta a far ricorso alle cure dei medici per le lesioni riportate, in un'altra il 33enne l'avrebbe anche minacciata di far male al padre, che a giugno era stato ripetutamente colpito al volto con pugni.